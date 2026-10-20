ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਧੂਮ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਧੂਮ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸਿਹਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 20, 2026 at 7:48 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਵਧਾਈ ਟਵੀਟ' ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਦੁਸਹਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ-
आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं। उल्लास और विश्वास का यह विजय पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। सभी का जीवन सुख-सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਜੇਤੂ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ-
ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ, ਹੰਕਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ, ਹੰਕਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 20, 2026
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੰਗ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਲ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।