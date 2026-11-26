ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ- ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਓ ਨਵੇਂ ਸੂਟ......
ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 6:24 PM IST
ਮੋਗਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ "ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ" ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਜਦੀਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ LIVE --------- स्मार्ट राशन कार्डों और राशन किटों के वितरण समारोह के दौरान गाँव नत्थूवाला जदीद, ज़िला मोगा से LIVE https://t.co/LatY8fZPhx— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 26, 2026
ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
'ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ'
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।"
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਜਾਇਓ।"
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੇ ਬਰਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 2027 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर मोगा में ऐतिहासिक ‘खुशहाल पंजाब रैली’ से LIVE https://t.co/W9U9c12rqQ— Manish Sisodia (@msisodia) November 26, 2026
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
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