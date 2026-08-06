ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਾਲ ਸਮਾਓ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ: ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, 'ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'
ਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਸਮਾਓ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : August 6, 2026 at 5:40 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਓ ਵਿਖੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਧਾ ਕੋਚ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪਾਲ ਸਮਾਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। "- ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।"
"ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"- ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ
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