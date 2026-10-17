ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 17, 2026 at 6:58 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 35 ’ਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਸਮਾਗਮ
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਬੰਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
55ਵਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਮਹੋਤਸਵ
ਬੰਗੀਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਮਿਲਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 55ਵਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਉਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਸ਼ਠੀ, ਸਪਤਮੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ, ਨੌਮੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਹਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਾਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ
ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਬੰਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਛੱਜ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਿਰਯਾਨੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਨਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਧੋਤੀ-ਕੁਰਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ, ਢਾਕ ਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੂਨੂਚੀ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਧੂਨੂਚੀ ਨਾਚ ਦੌਰਾਨ ਧੂਪ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭੋਗ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਖਿਚੜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਗੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਬਿੰਦਰ ਸੰਗੀਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
ਦਸ਼ਮੀ ਮੌਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਮ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
1972 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਬੰਗੀਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਮਿਲਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਬਯੇਂਦੂ ਦਾਸ ਮੁਤਾਬਕ, " ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਬੰਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 55ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੰਗ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ‘ਬਾਰੋ ਮਾਸ਼ੇ ਤੇਰੋ ਪਾਰਬੋਨ’, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਪੂਜਾ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਯੰਤੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਆਗੋਮੋਨੀ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ‘ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਮਰਦਿਨੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।- ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਭਾਪਤੀ ਭਵਾਨੀ ਪਾਲ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ‘ਮਾਂ ਉਮਾ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਾਨੀ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, "ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀ ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ, ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਪਕਵਾਨ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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