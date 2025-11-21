ETV Bharat / state

ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੌਣਕ, ਚੰਗੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ।

RELIEF FOR HOSIERY TRADERS
ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੌਣਕ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 21, 2025 at 10:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਏਯੂ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ (PAU meteorologist) ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 8 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਢ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਢ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ।

ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੌਣਕ (ETV Bharat)


ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਗੋਬਾਗ...

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਲ ਸੇਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ।" - ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ,ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ

RELIEF FOR HOSIERY TRADERS
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ (ETV Bharat)

ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੌਣਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

"ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ,ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ

RELIEF FOR HOSIERY TRADERS
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ (ETV Bharat GFX)


ਹੋਲ ਸੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫੀਲਡਗੰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲ ਸੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਆਏ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।"

"ਅਜਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੰਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। - ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੋਲਸੇਲ

RELIEF FOR HOSIERY TRADERS
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (ETV Bharat)

ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ

ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੰਢ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ।

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ
LUDHIANA
COLD WEATHER INCREASES
LUDHIANA HOSIERY TRADERS
RELIEF FOR HOSIERY TRADERS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.