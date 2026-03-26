LPG ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ
ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 26, 2026 at 8:50 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਲੇ-ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰੌਠਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾ ਸਕਣ।- ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅੰਗੀਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿੱਲਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿੰਪੀ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਾਹ ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ 35 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਦਮ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।