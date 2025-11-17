ETV Bharat / state

ਬੀਏਡੀਪੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੰਡ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

BADP FUND CLOSED
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਏਡੀਪੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 17, 2025 at 2:51 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀਏਡੀਪੀ) ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਏਡੀਪੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੰਡ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। (ETV Bharat)

BADP 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BADP) ਦੇ ਫੰਡ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਬੀਏਡੀਪੀ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਭੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਰ ਝਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ—ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੀਏਡੀਪੀ ਫੰਡ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੀਏਡੀਪੀ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਏਡੀਪੀ ਫੰਡ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

KULDEEP SINGH DHALIWAL
DUE CLOSURE BADP FUND
PC IN AMRITSAR
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
BADP FUND CLOSED

