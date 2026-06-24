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ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ: ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ? ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

Drug in Punjab School
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 24, 2026 at 12:23 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ

ਮਈ 2026 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜੋ 2023 ਦੀਆਂ 89 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 313 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8,973 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 29 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 7.8 ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2024 'ਚ ਹੀ 4,373 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 215 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Drug in Punjab School
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ (Etv Bharat)

ਡਿਸਕਵਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ?

Discover Public Health ਰਿਵਿਊ 2015-2024 ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2025 'ਚ ਛਪੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ 4,600 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ PGIMER ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 15.4% ਵਸਨੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Social Justice & Empowerment) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ (Magnitude of Substance Use in India) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10-17 ਸਾਲ ਦੇ 6 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਹਲੂਸੀਨੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੱਖ ਹਨ)। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ "ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ" ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Drug in Punjab School
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ (Etv Bharat)

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ?

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।"

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ (ਗੱਲਬਾਤ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ 'ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ' (ਵਿਵਹਾਰਕ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ।"

Drug in Punjab School
ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਤੋਂ (Etv Bharat)

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ- ਇੰਝ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ।"

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"

ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ

Drug in Punjab School
ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਲ (Etv Bharat)

ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ (Peer Group) ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ

ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਲਕੋਹਲ, ਗਾਂਜਾ, ਚਰਸ ਜਾਂ ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੰਧ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਉਲਝਣ (Confused) ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ(ਅਫੀਮ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੰਬਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (Professional) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। -ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਮਿਹਨਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।"

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Drug in Punjab School
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ (Etv Bharat)

ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ

ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ
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