ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ 4 ਪੁੱਤ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਾਂਭੋ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।

Drug Crisis
ਬੇੱਵਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 6, 2026 at 1:20 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ।

ਬੇਵੱਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ (Etv bharat)

'ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ'

5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਪੰਜਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ'।

'ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ ਪੁੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ'

ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੂੰਹਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ।'

