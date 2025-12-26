ETV Bharat / state

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਫ਼ਰੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

Mansa Police Action
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਫ਼ਰੀਜ਼ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਫ਼ਰੀਜ਼

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੀਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਗਨੀ ਮੀਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

Mansa Police Action
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ (Etv Bharat)

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਗਨੀ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

TAGGED:

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਫ਼ਰੀਜ਼
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
SMUGGLER HOUSE AND CAR FREEZE
MANSA POLICE ACTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.