ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 14, 2026 at 2:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ
650 ਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫਰਵੀਰ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"-ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
"ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
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