ਹੁਣ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀ! ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਗੈਰ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Published : March 22, 2026 at 12:04 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਨਐਸਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਆਟੋ-ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋ-ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਟੋ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇ। - ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ
'ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ'
ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫਿਲਹਾਲ ਤਕਨੀਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਓ ਟੈਗ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਯੂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'