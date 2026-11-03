ਡਾ. ਸੇਹਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਥਰਡ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ

ਡਾ. ਸੇਹਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਥਰਡ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ
'ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ 2026' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾ. ਸੇਹਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 9:01 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ 2026' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾ. ਸੇਹਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੇਹਰ ਨੇ ਥਰਡ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸੇਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਤੂ ਦਾ ਤਾਜ ਮੋਨਾਕੋ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੇਹਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਪ-25 ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਪ-4 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਸਟਿਊਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।"
"ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਇੰਡੀਆ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 'ਯੂਐੱਮਬੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 'ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ 2026' ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।"-ਡਾ. ਸੇਹਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੇਤੂ ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਡਾ. ਸੇਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੈਕਸਿਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਲਈ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਸੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ, ਸੱਸ, ਪਤੀ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਡਾ. ਸੇਹਰ
"ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਜਨ, ਸਮਰਪਿਤ ਧੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਸੇਹਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੇਤੂ ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ
ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਜੈਨ-ਜ਼ੀ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।