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ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 2027 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ

ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 2027 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ।

DR NISHAN SINGH RESIGNED
2027 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2026 at 3:52 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਢਲਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ (etv bharat)

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ।"-ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਸਤੀਫਾ

ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਗਈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

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BUDHLADA ASSEMBLY SEAT
DR NISHAN SINGH RESIGNED
ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ
DR NISHAN SINGH RESIGNED

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