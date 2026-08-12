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ਵੀਸੀ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ, ਬੋਲੇ- ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ

GADVASU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (NCC) ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

VC gets Colonel rank
GADVASU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਬਣੇ ਕਰਨਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 12, 2026 at 4:06 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GADVASU) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (NCC) ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ (Honorary Colonel Commandant) ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਸੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਐਨਸੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਸੀ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

GADVASU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

"ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ"

ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ, ਫੁੱਫੜ, ਦਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਐਨਸੀਸੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।

VC gets Colonel rank
ਡਾਕਟਰ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ETV Bharat)

ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਘਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪੀਐਸ ਚੀਮਾ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਸ ਬੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਨ। ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਕੈਡਿਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

VC gets Colonel rank
ਡਾਕਟਰ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (NCC) ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ (ETV Bharat)



"ਐਨਸੀਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਸੀਸੀ ਕਰਨਲ ਏ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਨਸੀਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਸੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ।

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GADVASU
ਵੀਸੀ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਬਣੇ ਕਰਨਲ
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