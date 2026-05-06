ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਣੋ ਸਭ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 6, 2026 at 10:00 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਰਣਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਓਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ 2026" ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੇਹਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਚਮਕ ਸੀ, ਜੋ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕਰਣਾਨਾ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਸੀ" ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਣੋ ਸਭ (Etv Bharat)

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ, 'ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

"1996 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ "ਮਾਡਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ" ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ" ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ 1996 ਵਿੱਚ "ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ" ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ "ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ" ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" -ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

"ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ' ਬੋਲੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਐਸਬੀਐਸ ਕੌਣ ਸੀ"

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। 5-6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ' ਬੋਲੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਐਸਬੀਐਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੱਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। "ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਹੈ।"

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

'ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ'

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਐਮੀਸੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ'

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ,"। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 'ਭਾਰਤ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ' ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਕਰਣਾਨਾ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ UN ਦੇ ਮੰਚ ਤੱਕ:

10 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਰਣਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਡ., ਐੱਮ.ਐੱਡ. ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਮਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

"ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਐਡ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖr ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਫਿਰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ।"- ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ

ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ' ਵਰਦਾਨ ' ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਬਣਿਆ। ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ: ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

2023 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਅੱਜ ਵੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। "ਸਨਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ 2026" ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ (Etv Bharat)

"ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ”

ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਰਣਾਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

