ਦਿਵਾਲੀ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਹਾਦਸੇ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਡਾ. ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।
Published : November 4, 2026 at 1:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾ. ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਟਾਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 315 ਲੋਕ ਹੋਏ ਸਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਿਛਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ 219 ਲੋਕ ਸੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 96 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 315 ਲੋਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।"
"ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 26 ਮਰੀਜ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਬੱਚੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।"- ਡਾ. ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਗਰੇਵਾਲ ਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਡਾ. ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
"ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"- ਡਾ. ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਗਰੇਵਾਲ ਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਹਾਦਸੇ
ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਟਾਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟਾਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।