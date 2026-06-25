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EXPLAINER: ਕੰਧਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ, 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਹ- ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ'

ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ (ਅੰਡੇਮਾਨ) ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ', ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ,ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।

Dr diwan singh kalepani history
'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਹ- ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 7:56 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸਨ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ।

'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਹ- ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' (Etv Bharat)

ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਂ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (ETV Bharat) ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ….

Dr diwan singh kalepani history
ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੂਰਤੀ (ETV Bharat)

ਕੌਣ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ?

ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1897 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟੀਆ ਖੁਰਦ (ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ (LSMF) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

Dr diwan singh kalepani history
ਕੌਣ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ? (Etv Bharat)

ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਰੰਗੂਨ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ।

Dr diwan singh kalepani history
ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

ਬਗੈਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਚਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ।

Dr diwan singh kalepani history
'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਹ- ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' (Etv Bharat)

ਡਸਕਾ ਦੇ ਸਕੌਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਨ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'Dr. Diwan Singh Kalepani' 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ- 'ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ, ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ।'

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ- ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਵੀ

ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ (Free Verse) ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ- ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਵਾਗਦੇ ਪਾਣੀ' (1938) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ' ਛਪੀ।

Dr diwan singh kalepani history
ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ- 'ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ', 'ਅੰਤਮ ਲਹਿਰਾਂ', 'ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ' ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਗੀਤ', 'ਸਹਿਜ ਸੰਚਾਰ ਗਦ' ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। 'ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਗਦ-ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ?

ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿਣਗ 1920-22 'ਚ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਡਗਸ਼ਾਈ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਤੇ ਫਿਰ 1927 'ਚ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

Dr diwan singh kalepani history
ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ? (Etv Bharat)

ਲੇਖਕ ਐਨ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'Dr. Diwan Singh Kalepani' 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਇਹ ਬਦਲੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਬਣਾ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1942 'ਚ Indian Independence League ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'A Titan in the Andamans' ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।'

Dr diwan singh kalepani history
ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV Bharat)

ਅੰਡੇਮਾਨ (ਕਾਲੇਪਾਣੀ) ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ

ਸਾਲ 1927 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ (ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ) ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 36 ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Dr diwan singh kalepani history
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ (Etv Bharat)

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ

ਲੇਖਕ ਐਨ. ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ 1942 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1928 'ਚ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਦੋਂ 1943 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨੇਤਾਜੀ ਨੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਤੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਟਾਪੂ ਰੱਖਿਆ।

Dr diwan singh kalepani history
ਕੰਧਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)

ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਾਪਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੌਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕੀ।

ਬੇਰਹਿਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ

ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਨੂੰ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਸੂਸ' ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'A Titan in the Andamans' 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, 82 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨੀ "ਕੇਮਪੇਤਾਈ" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ - ਨਹੁੰ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਉਖੇੜੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ-ਮਿਰਚ ਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਪਰ, ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ।

Dr diwan singh kalepani history
ਬੇਰਹਿਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ (Etv Bharat)

ਐਨ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ Dr. Diwan Singh Kalepani 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ 14 ਜਨਵਰੀ 1944, ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੋਠੜੀ ਨੰਬਰ 67 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਲਈ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ "ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਮੌਤ" ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ?

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਸਨ । ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਸਨ।"

Dr diwan singh kalepani history
ਬੇਰਹਿਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ (Etv Bharat)

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਗਸ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।'

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 27 ਨਵੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਡਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ "ਕਾਲੇਪਾਣੀ" ਜੁੜ ਗਿਆ।

Dr diwan singh kalepani history
ਕੰਧਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)

ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ - ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਤ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ?

ਡਾ. ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਟਾਈਟਨ ਇਨ ਅੰਡੇਮਾਨਸ' (Titan in Andamans) ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

Dr diwan singh kalepani history
ਕੰਧਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)

"ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ 'ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਵਗਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੁੰ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। - ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦੇ ਪੁੱਤਰ

"ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨਿਭਾਈ"

ਡਾ. ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤਰੀ ਡਾ. ਸੋਨੀਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

"ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ (Medical Oath) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਪਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। - ਡਾ. ਸੋਨੀਆਂ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦੀ ਪੜਪੋਤਰੀ

Dr diwan singh kalepani history
ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (ETV Bharat)

ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੋਤਰਾ

ਡਾ. ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ-

"ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ।” - ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਦਾ ਪੋਤਰਾ

ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਤਰ

ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਵਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2013 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 23 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

Dr diwan singh kalepani history
ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲੇਪਾਣੀ' ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (Etv Bharat)

ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਡਾ. ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਬੇਟੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੂੰਹ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਪੋਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ (ਕਾਲੇਪਾਣੀ) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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