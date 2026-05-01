Love you Max : 6 ਸਾਲ ਨਿਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ, CISF ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ CISF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
Published : May 1, 2026 at 6:50 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ CISF ਦੇ ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਡਿਊਟੀ
ਮੈਕਸ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਉਹ CISF ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ, ਅਲਰਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 8 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਕਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
'ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਵਿਦਾਈ'
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਕਸ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ “Love you Max” ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CISF ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਡੌਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ CISF ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪਲ ਬਣ ਗਿਆ।'