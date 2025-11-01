ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ, ਬਣੇ 'ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਡਾਕਟਰ', ਮਰੀਜ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਕੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
EXCLUSIVE INTERVIEW: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਦਰਜ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ 'ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ'।
Published : November 1, 2025 at 10:45 AM IST
ਬਠਿੰਡਾ (ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ): ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਕੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਸਿੱਕੇ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਛਰੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਜੋ ਇਕ ਦਮ ਜਕੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
- ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਲਾਏ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਪੇਟ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਟਿਊਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਸਿੱਕੇ, 173 ਮੇਖਾਂ,107 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛਰੇ, ਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ 5 ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਕੱਢੇ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। 16 ਘੰਟੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਡੀ ਫੋਰਮਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਾਏ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ
ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਡੀ ਫੋਰਮਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀ ਫੋਰਮਜ਼ (ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਛਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਬੋਡੀ ਫੋਰਮਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਅਪ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
- ਗਗਨਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ
ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਗਗਨਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਡੀ ਫੋਰਮਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈਫ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ
ਗਗਨਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਨਿਗਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 100-120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 60-65 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।"