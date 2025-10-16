ETV Bharat / state

ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪਏ ਫਿੱਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹ

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

diwali 2025, mitti de diwe
ਦੀਵਾਲੀ 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 16, 2025 at 8:16 PM IST

ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੋਗਾ: ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ-ਘਰ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪਏ ਫਿੱਕੇ! (ETV Bharat)

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੂਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਘਰ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਂਗਲੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੁੱਲ

ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਤਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

diwali 2025, mitti de diwe
ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰ। (ETV Bharat)

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 600-700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ 1000 ਦੀਵੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਗਵਾੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।- ਸਤਪਾਲ, ਘੁਮਿਆਰ

ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਦੀਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੌ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ।”

diwali 2025, mitti de diwe
ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰ। (ETV Bharat)

ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦੀਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦਣ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਹ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸੀ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

diwali 2025, mitti de diwe
ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦੀਵੇ। (ETV Bharat)

TAGGED:

DIWALI 2025
DIYA MAKERS POTTERS
DIYA PRICE
MITTE DE DIWE
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ

