ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਓ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : November 4, 2025 at 5:20 PM IST
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਜੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖਰੀਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ
ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।"
ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਟਰੀ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।"
ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਟਿਕਟ ਰਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।