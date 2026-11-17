ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ 12 ਕਰੋੜ
ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 6:27 PM IST
ਡੇਰਾਬੱਸੀ(ਮੋਹਾਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮਾਯੂੰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।"-ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ
500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਦਿਵਾਏ 12 ਕਰੋੜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੰਡੇਸਰਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
"ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"-ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ
ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।"-ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
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