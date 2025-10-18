ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ...
Published : October 18, 2025 at 8:15 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਹਰੀ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਮਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮਿਠਾਈਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾ ਸਕੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਜਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ।"
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਪ ਰੱਖਣ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।