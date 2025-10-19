ETV Bharat / state

ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣ ਦਿਵਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Diwali Festival 2025
ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਿਵਾਲੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 19, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਟਿਆਲਾ: ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਉਲਝਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ (Etv Bharat)

21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਚਾਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਤਰੀਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿਉਹਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਮਿੱਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਰੌਣਕ

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ
ਦਿਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ
KALI MATA TEMPLE PATIALA
DIWALI CELEBRATE DAY
DIWALI FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਖਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.