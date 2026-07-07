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SIR ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

GURDASPUR GOVT TEACHER SUICIDE
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 7, 2026 at 7:16 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੈਣੀ ਮਿਆਂ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਭਰਾਓ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੱਲੋਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਲੱਸਟਰ ਝੰਡੇ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।"

GURDASPUR GOVT TEACHER SUICIDE
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਡੀ (Etv Bharat)

ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਬੋਝ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗੀ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਚੀਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੋਤਾਖੋਰ ਬਣ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

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SIR IN PUNJAB
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ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ
GURDASPUR GOVT TEACHER SUICIDE

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