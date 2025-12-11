ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 941 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : December 11, 2025 at 7:12 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 941 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਲ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।'
ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੂਥਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।-ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ
'1638 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 12 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਹਲੋਂ, ਦੋਰਾਹਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ 1, ਲੁਧਿਆਣਾ 2, ਕੂਮਕਲਾਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ,ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਖੰਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ੍ਹ 6,552 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ੍ਹ 1638 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 2.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਇਹ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
