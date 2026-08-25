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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਾਰਨ ਗੜਬੜ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੰਬਰ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Minister Tarunpreet Singh Sond
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ (@AAPPunjab)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 3:44 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇਕੱਠੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।"

63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਬਣਨਗੇ

ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 250 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।



ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਈ ਗੜਬੜ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਿਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੰਬਰ

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

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MINISTER TARUNPREET SINGH SOND
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