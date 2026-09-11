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ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਪੰਗਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

MOGA GOVERNMENT HOSPITAL
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਪੰਗਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 8:36 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ (Etv Bharat)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਤੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਏਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

"ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ"

ਡਾਕਟਰ ਏਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿਟੀ-1 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।"- ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਮਓ

ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

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TAGGED:

ਮੋਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ARGUMENT POLICE AND DOCTORS
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ
ਲਾਸ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
MOGA GOVERNMENT HOSPITAL

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