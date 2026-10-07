ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ! ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 7, 2026 at 2:04 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਫਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 30-40 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਫਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।"
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ "ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਫਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇ-ਬਾਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"