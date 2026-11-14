ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ?, ਕੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ "ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ"? ਜਾਣੋ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 14, 2026 at 6:32 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. (NDA) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਰਾਣੇ 94-23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੀਟ-ਵੰਡ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ)' ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "...ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਰ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।"
ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1967 ਅਤੇ 1969 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
IANS Exclusive Delhi: On the Punjab Assembly polls and the possibility of an alliance with the Shiromani Akali Dal, BJP National President Nitin Nabin says, "...We are working to strengthen border security, but within the state, law and order has deteriorated significantly. The Chief Minister is running a government that, in my view, lacks accountability and sensitivity towards the people. I believe the failures of the AAP government and the Congress have created an opportunity for the BJP... As far as an alliance is concerned, a decision will be taken at the appropriate time. Right now, we are preparing for all 117 Assembly seats. If our strength grows further, we will move in that direction and take a decision when the time comes"— IANS (@ians_india) November 7, 2026
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ "ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲਾਂ (1996 ਤੋਂ 2020) ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (1997–2002, 2007–2012 ਅਤੇ 2012–2017) ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ?
ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਨ:
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (2020): ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ: 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
1997 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (NDA) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ