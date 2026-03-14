ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : March 14, 2026 at 4:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ !
ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੈ।
90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ
ASER 2024 (Annual Status Of Education Report) ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 14-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57 ਫੀਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 76 ਫੀਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ !
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ASER Centre ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ASER 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 96.2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ 89.1 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 94.2 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਿਨ 79.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ 31.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 87.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, 85.4 ਫੀਸਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 92.5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਨੂੰ WhatsApp ਜਾਂ Telegram ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲੇ
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 213 ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। 213 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਫੀਸਦ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਿੰਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 26.8 ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਨ, 14.7 ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 1.9 ਖੁਦ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਮ-ਨਾਮ ਲੈਣਾ (21.2 ਫੀਸਦ), ਸਰੀਰਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (12.7 ਫੀਸਦ), ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ (12.2 ਫੀਸਦ), ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ (11.3 ਫੀਸਦ) ਸਨ। ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ?
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ" ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਬਾਲਿਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ । "ਇਨਡੋਰ" ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਿਯਮ ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ, 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ, ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ "ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਡੀਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ।"- ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਲੇਬਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ, ਗਿਆਨ ਵਰਦਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਜੀਕਲ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਰਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਨੇਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫੀਚਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ।" - ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੋਟੋਕਸ, ਲਿਪ ਫਿਲਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ।
"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ"
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾ. ਦਿਕਸ਼ਾ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" - ਡਾ. ਦਿਕਸ਼ਾ ਜੈਨ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ: ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ (ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ) ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ/ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ: ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਆਲਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਘਟਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ: ਲਗਾਤਾਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮੱਧਮ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ: 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ: ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਮਾੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ: ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਣਉਚਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਡਾ. ਦਿਕਸ਼ਾ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Cognitive Behavioral Therapy ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ?
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ 'ਲਾਈਕਸ' ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਦੀ (Addict) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram), ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ (YouTube) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (20.8%) ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ (26.2%) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ?
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚਰ ਇਰੀਨਾ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਆਪ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਏਆਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ?
ਇਰੀਨਾ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਆਈ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਵਰਦਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਏਆਈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੁ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ।" - ਇਰੀਨਾ ਚੀਮਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰੈਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ?"
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਇਕ ਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"
"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅੜਚਣਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।" - ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ?
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
