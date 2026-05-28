ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਲੱਗੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

BIHAR YOUTH WINS RS 3 CRORE LOTTERY
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 28, 2026 at 3:11 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਭਨੋਟ ਲਾਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 40 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਨੋਟ ਲਾਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ 999327 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

"ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"- ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ

"ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਗਾਹਕ ਹੈ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਨੋਟ ਲਾਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਭਨੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਭਨੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 40 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਪਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।"

"ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਵਾਲਾ, 500 ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਨੋਟ ਲਾਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ 171ਵਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।" ਸ਼ਾਮ ਭਨੋਟ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਡਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਡਲ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਹ ਟਿਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

