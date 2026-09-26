ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 26, 2026 at 7:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ।" ਵਕੀਲ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲਮ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਲਮ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
30 ਸਾਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ
"ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।" -ਅਤੁਲ, ਵਕੀਲ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਜਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਤਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਲਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।