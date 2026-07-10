ETV Bharat / state

‘ਤੇਰਾ ਨਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ? ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਐ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, DIG ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ SHO ਸਸਪੈਂਡ

ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਐਸਐਚਓ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

DIG harmanbir singh gill suspended sho
ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ DIG ਵੱਲੋਂ SHO ਸਸਪੈਂਡ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 10, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਐਸਐਚਓ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸਐਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੀਤਾ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ'

ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਮਕੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

DIG HARMANBIR GILL SUSPENDED SHO
SUSPENDED SHO RAJA SANSI
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਸਪੈਂਡ
ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਗਿੱਲ ਐਸਐਚਓ ਸਸਪੈਂਡ
DIG HARMANBIR GILL SHO SUSPENDED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.