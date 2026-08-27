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ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 2-4 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ ਪਿਆਰ

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ।

RAKHIS MADE BY SPECIAL CHILDREN
ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2026 at 6:03 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ (Etv Bharat)

ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ

ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ" ਦਿਵਿਆਂਗ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰੱਖੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

RAKHIS MADE BY SPECIAL CHILDREN
ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ (Etv Bharat)

"ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"

RAKHIS MADE BY SPECIAL CHILDREN
ਰੱਕੜੀ ਬਣਾਉਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"- ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ

RAKHIS MADE BY SPECIAL CHILDREN
ਰੱਖੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ (Etv Bharat)

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

RAKHIS MADE BY SPECIAL CHILDREN
ਰੱਖੜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖੜੀਆਂ 40-50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰੱਖੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"- ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਧਿਆਪਕਾ

RAKHIS MADE BY SPECIAL CHILDREN
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖੜੀਆਂ

ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ" ਦਿਵਿਆਂਗ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

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