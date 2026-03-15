ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਏਗਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ? ਜਾਣੋ...

ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਏਗਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ? ਜਾਣੋ...
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ
Published : March 15, 2026 at 9:03 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੰਤਰ ?
ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਿਊਲ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਓਪਨ ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਫਿਊਲ ਬਚਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਊਂਡ 12 ਤੋਂ 18% ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਾਉਣਾ।
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਓ: ਵਾਹਨ ਦੇ ਐਮਿਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ CO/HC ਐਮਿਸ਼ਨ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ।
- ਇੰਜਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁਟ ਨੂੰ 21% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਹੋਰ ਲਾਭ: ਇੰਜਣ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਣੀ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਣੀ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ EMI ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ Rs 13700+18% GST ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿ ਹਰੇਕ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਵੇਗਾ।" -ਮੁਕੇਸ਼, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਰਿਸਰਚ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CRAIM Industries ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
"ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬੀਐੱਸ-3 ਅਤੇ ਬੀਐੱਸ-4 ਇੰਜਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" -ਮੁਕੇਸ਼, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਿਊਲ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਏ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪਰਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ EPA, FTC ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ) ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਜੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਟੋ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।