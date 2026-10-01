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Explainer: ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ 2 ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2026 at 7:30 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ - LPU) ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।


ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ,,,,

ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਲਿਆ 2 ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ? (etv bharat)



ਕੀ ਹੈ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲਾ ?

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਕੀ ਹੈ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲਾ ? (etv bharat)

ਕੀ ਹੈ LPU ਮਾਮਲਾ ?

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਕੀ ਹੈ LPU ਮਾਮਲਾ ? (etv bharat)


ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ LPU ਦਾ ਢਾਂਚਾ ?

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ LPU ਦਾ ਢਾਂਚਾ ? (etv bharat)


ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਿੱਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ?

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ? (etv bharat)


ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ?

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ETV BHARAT)

"ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ?"-ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ (ETV BHARAT)

ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ!

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭੰਨਤੋੜ (ETV BHARAT)

"ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।"-ਚਾਰੂ, ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਲਾਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਤਰਕ

ਲਾਅ ਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਚਾਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ (ETV BHARAT)

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ

ਪੀਯੂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਸਕਾਨ ਮੁਤਾਬਕ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ (Facts) ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।"

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ? (ETV BHARAT)

ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

15-16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਮਨਜੀਤ ਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ (GT Road) ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ।



ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ?

ਆਈ ਟੀ ਮਾਹਰ ਹਰਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।"

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ? (etv bharat)

"ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਾਅਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"-ਹਰਪੁਨੀਤ ਕੌਰ,ਆਈ ਟੀ ਮਾਹਰ


ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ?

ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।"

LPU Chitkara University HUNGAMA
ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ? (etv bharat)

"ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਟਰੱਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ' (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ) ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"-ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ,ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ

ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਨਾਲ-ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਰ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।


ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ। ਡਰ ਵਧਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"


"ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।"-ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ,ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ


ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕ !

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।


ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ, ਖਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 112 ਜਾਂ 0164-2214006 ਨੰਬਰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7508009080, 9878421400 ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।


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