ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਮ, ਡਾਇਲੋਗ ਕਵਿਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਟਾਪਰ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਡਾਇਲੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
Published : February 6, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 9:13 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਡਾਇਲੋਗ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੀਆ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ
"ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਡਾਇਲੋਗ ਕਵਿਜ਼’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਰਾਊਂਡ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪੀਪੀਟੀ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਯੁਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ-20 ਯੁਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।" -ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ "ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਪੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਡੈਸਕ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।" ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸਪਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਉਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
"ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਝਿੱਝਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜੇਗੀ।" -ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਦੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੀਆ ਨੇ ਛੋਟੇ–ਛੋਟੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।" -ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ
ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਦੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।