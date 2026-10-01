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ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ? ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ...

ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri controversial remark
ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2026 at 3:56 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV BHARAT)

ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ!

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

Dhirendra Shastri clarification
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ (ETV BHARAT)

"ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।"-ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਧਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।

Dhirendra Shastri clarification
ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ! (ETV BHARAT)

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ?

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਬਲਕਿ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ।

Dhirendra Shastri clarification
ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ (ETV BHARAT)

ਕਿਉਂ ਭਖਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?

ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI CLARIFICATION
LUDHIANA SHAHI IMAM JAMA MASJID
DHIRENDRA SHASTRI CONTROVERSIAL
ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ
BAGESHWAR DHAM DHIRENDRA SHASTRI

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