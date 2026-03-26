ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ

ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।
Published : March 26, 2026 at 1:57 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਖੁਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜਾ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨਵਮੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਰੋਂ-ਦੁਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।'
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾ 'ਚ ਲੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੂੰਚਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਮਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਥੇ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਰੋਂ-ਦੁਰੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।'