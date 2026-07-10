ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਭੜਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ

ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਭੜਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ
ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
Published : July 10, 2026 at 8:27 PM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ’ਚੋਂ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 6 ਕੌਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਲੇ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ।
'ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 15 ਹਨ। ਐਮਐਲਏ ਸਮੇਤ 16 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦੇ ਹੀ 9 ਦਬੋਚ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'-ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ !
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੇਠੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।