ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਹਾਰ, ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਮ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : September 8, 2026 at 10:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।
'ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ'
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਭਲਕੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
'ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ (ਪੱਪੀ) ਖੁੱਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
'ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ' ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'