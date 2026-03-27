ਵੇਕਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Departmental action taken on Vekra sample failure
ਵੇਕਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 7:13 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਿਤੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ 2 ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 58.338 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 66.654 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।


ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਿਖਿਆ "ਵੇਰਕਾ ਕਰ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਮ ਡੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"


ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ "ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ।"

