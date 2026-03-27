ਵੇਕਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 7:13 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਿਤੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ 2 ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 58.338 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 66.654 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
👉 Indian Army rejected Verka dry milk, bringing disrepute to Punjab— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) March 27, 2026
And who is responsible 👇
👉 @BhagwantMann’s Milkfed MD is now passing the buck to save his own skin.
👉 Instead of fixing accountability, scapegoats pushed forward: Daljit Singh, Guribal Singh, Paritosh… pic.twitter.com/nzJHcOTbmH
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਿਖਿਆ "ਵੇਰਕਾ ਕਰ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਮ ਡੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
Rejection of milk powder samples sent by Verka to the Army is a serious blow to the credibility of Punjab’s own institutions and reflects rising corruption under the @AamAadmiParty govt.— Pargat Singh (@PargatSOfficial) March 27, 2026
This department falls directly under CM @BhagwantMann, who must immediately clarify the… pic.twitter.com/dMdVOTKrNb
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ "ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ।"