ETV Bharat / state

ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਜਨਗਨਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 4:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ"

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਐਲਓ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਬੀਐਲਓ, ਕਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"- ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ

"ਇਹ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ"

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਐਲਓ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

"ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਲਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"- ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ "ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 5-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।"

"ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ"

ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਸੇਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.