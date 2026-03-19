ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਝਾਤ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 19, 2026 at 10:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਕੀਮਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ?
सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, श्री हरिमंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान आग की भेंट चढ़े बहुमूल्य ग्रंथों, संदर्भ पुस्तकों और दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों की डिजिटल रिकवरी के मुद्दे को आज संसद में उठाया।— Satnam Singh Sandhu (@satnamsandhuchd) March 12, 2026
यह लाइब्रेरी सिख इतिहास, आस्था और विरासत का एक अनमोल हिस्सा थी।
इस अत्यंत… pic.twitter.com/9nsMyNpCeY
ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ?
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1946 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਈਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਖ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ
1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਨਾ ਸਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਧਰ ਗਏ ?
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦਰ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਬੀਆਈ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦਰ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਹਨ।"
ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ
ਕੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ?
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਦਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। -ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕਮੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ।"
1984 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 1992 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡਿਫੈਂਡੇਂਟ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਡਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਜਾਇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। -ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ
"ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ"
ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਉਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਗਾਠ ਸੜੀ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ।"
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਫਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।- ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਜਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਇਹ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਮੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ