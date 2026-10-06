PAU ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
ਪੀਏਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
Published : October 6, 2026 at 5:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ?
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਅਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀਏਯੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।