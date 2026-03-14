ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ: ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਾਰਾ

ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਲੱਕੜ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਡਿਮਾਂਡ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 14, 2026 at 8:24 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਡਿਮਾਂਡ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਲੱਕੜ ਕੋਲਾ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਪਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" -ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਲਾ ਵਪਾਰੀ

40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ (ETV Bharat)

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਰ 8- 9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਸਤੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

"ਹੁਣ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਸੁਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ

ਮਾਤਰ 8- 9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ (ETV Bharat)

ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ

ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ETV Bharat)

