ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ 'ਰੈਡੀਮੇਡ ਰਾਵਣ' ਦੀ ਧੂਮ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚੰਗਾ ਬਦਲ
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 19, 2026 at 4:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸਹਿਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਦੀ 'ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ-22 ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ (ReadyMade) ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ-22 ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਮੁਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੁਤਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਪੁਤਲੇ
ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਤਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
- ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ (2 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ): ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ (4 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ: ਇਹ ਅਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ (8 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ: ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWAs), ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ, ਪੀਲੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ (Glaze paper) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ?
ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁਤਲਾ ਲਗਭਗ 300-500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੁਤਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2,4 ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।- ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ,ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਤਲੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਤਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸਿਹਰੇ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਰਾਵਣ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੁਤਲੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਂਸ, ਤਾਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ, ਲੇਵੀ (ਗੂੰਦ), ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੁਤਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਪੁਤਲੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ) ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...
- ਬਾਂਸ (Bamboo): ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਮੋੜ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਲ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ: ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਲੇਵੀ (ਗੂੰਦ) ਅਤੇ ਆਟਾ: ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਦੇ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣੀ ਲੇਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਕੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਗਲੇਜ਼ ਪੇਪਰ: ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਓਨ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗੱਤਾ:ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕੰਨ, ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ/ਗੋਲਡਨ ਕਾਗਜ਼ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੰਗ
ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਮੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ (Advance Booking) ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"-ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
" ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।"-ਰਾਜੇਸ਼ ਕਮਾਰ,ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਪੁਤਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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