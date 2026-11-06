ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ: ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਪਟਾਕੇ।
Published : November 6, 2026 at 3:09 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਪਟਾਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਟੌਏ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਪਟਾਕਾ, ਟੌਏ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟਾਕਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਪੀਕੌਕ (ਮੋਰ) ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੀਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"